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الصحة تكشف عن الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج والتى جاءت كالتالى :-   للمصريين :- 

-بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه

- صورة الرقم القومي للطرف الآخر

- صورة شخصية (64)


وبالنسبة للأوراق المطلوبة لفحوصات المقبلين على الزواج لغير المصريين :- 

- جواز السفر/ وثيقة اللجوء 

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر

 

صورة شخصية (64) التكلفة

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن  رسوم استخراج الشهادة 220 جنيه شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة مضيفة أن  مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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