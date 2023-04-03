شكرا لقرائتكم خبر عن تشترى ذهب حاليا أم تنتظر؟.. مستشار وزير التموين يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، المواطنين بالتريث عند شراء الذهب في الفترة الحالية وعدم الإقبال على الشراء بشكل كبير.

وأكد، أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل، حيث إن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، وأن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض من 1900 الى 1950 جنيه ، قائلا :أسعار الذهب في طريقها للانخفاض للوصول الى السعر العادل "=

ونصح ناجى فرج المواطنين بالاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع التي تصدرها البنوك لمواجهة حالة التضخم حيث تنتهج الحكومة سياسات حكيمة من أجل مقاومة التضخم ،لافتا الى أنه مع إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد مرتفع بدأت أسعار الذهب في الانخفاض خاصة وأن الأسعار الحالية للمشغولات الذهبية في الأسواق مبالغ فيها ولا تعبر عن السعر العادل متوقعا استمرار انخفاض أسعار الذهب للوصول للسعر العادل.

يحظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.