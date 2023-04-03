شكرا لقرائتكم خبر عن "كلية تجارة القاهرة": الانتهاء من تصحيح امتحانات الميد تيرم وبدء رصد النتائج والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه بعد الانتهاء من التصحيح تبدأ مرحلة المراجعة ورصد النتائج قبل إعلانها للتدقيق فيها حتى يتم إعلان النتيجة بشكل صحيح وفقا للدرجة الحاصل عليها الطالب.
وكان أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، على انتظام الدراسة فى الكلية بالتزامن مع شهر رمضان، مشيرًا إلى اهتمام الطلاب بحضور المحاضرات بشكل يومى منذ بداية شهر رمضان، وفقا الجدول الدمنى للمحاضرات الذى أعلنته الكلية للطلاب قبل بدء الشهر.
وأضاف الدكتور جمال شحاتة أن الجدول الزمنى المحاضرات فى شهر رمضان يتضمن بدء المحاضرات فى الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا اخر موعد لتنظيم المحاضرات وانصراف الطلاب وذلك بالنسبة للمقر الرئيسى بالكلية فى فى الحرم الجامعى، اما فرع الجامعة بالشيخ زايد تم تحديد الساعة الثانية ظهرا موعدًا لانتهاء المحاضرة الاخيرة فى اليوم الدراسى وانصراف الطلاب.