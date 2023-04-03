شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء. وأيد 85% من القراء تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء، بينما عارض 15% من القراءتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.

نتيجة الاستطلاع