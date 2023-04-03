شكرا لقرائتكم خبر عن قسط المديونية على 36 شهرا بدون فوائد.. وزارة الكهرباء توضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من المواطنين، عن الإجراءات التى يجب إتباعها لتقسيط مديونية عداد الكهرباء للقطاع المنزلى بدون فوائد.

”الخليج 365” يرصد لقراءه الخطوات التي يجب اتباعها لتقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بدون فوائد على 36 شهر، وهى كالأتى:

- تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك مرفق به صورة البطاقة القومية لتقسيط المديونية.

- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين و القطاع التجاري إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

- لا توجد فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.

- من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.

- لا توجد تطبيق فوائد على القطاع المنزلى و يمكن تقسيطها على 36 شهر.