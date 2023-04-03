شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لا مساس بالمجانية.. وحوار مجتمعى حول قانون موحد للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجي، أنه لا مساس بمجانية التعليم والخطة الاستراتيجية للوزارة 2030 لا تتضمن أي فكر للمساس بالمجانية وإنما تهدف إلى المساعدة فى تقليل الحمل على الموازنة العامة وتقليل الحمل على الجامعات الحكومية لأن أموال الجامعات الأهلية الجديدة تعود للجامعات الحكومية ويتم استغلالها فى شكل رفع الأعباء عن المتفوقين وهدفنا تحسين منظومة التعليم وتعود فى صورة منح دراسية للمتقوقين أو تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى فى تصريحات لـ"الخليج 365ً"، أنه تم البدء فى تنظيم ورش عمل حول تعديل قانون التعليم وجمع التوصيات القانون، حيث أنه سيكون بمثابة مشاركة للجميع فى صياغته.

وأوضح، أن تم البدء فى حوار مجتمعى من أساتذة الجامعات والطلاب ورجال الصناعة والجهات الدولية والطلاب والمراكز البحثية ورجال الصحافة والبدء فى جمع كل المشاكل والمعوقات للعمل على صياغتها حتى يكون قانون الناس وليس قانون الحكومة.

وأكد مساعد وزير التعليم العالى، أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق لدعم لمسار المهنى من اجل التوظيف ونعد القانون موضحا أن الهدف من ذلك أن يكون الذراع المركزى للحكومة المصرية للتعليم العالى لدعم خطوات الربط مع سوق العمل بصورة منهجية كما أنه يتم التنسيق مع وزارة التخطيط لربط ذلك مع المنصة من خلال منظومة متكاملة بحيث لا يكون التعليم العالى بمعزل على الوزارات المختلفة وتحقيق التكامل مع الحكومة.