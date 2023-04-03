أخبار مصر

الرئاسة: الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين "صور"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: الرئيس السيسى وولى العهد السعودى أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة جدة بالمملكة العربية ، حيث التقى مع شقيقه الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين أشادا بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مشيرين إلى أهمية الزيارة في مواصلة تطوير هذه العلاقات الأخوية، ومؤكدين الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا