شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لرئاسة جامعتى كفر الشيخ وجنوب الوادى السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية، تأجيل المقابلات الخاصة بعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقائمة النهائية المتقدمين لرئاسة جامعتي (كفر الشيخ – جنوب الوادى) والتى كان مقرراً لها اليوم السبت الموافق 1/4/2023 لتصبح يوم السبت الموافق 8/4/2023 طبقاً للمواعيد التالية:
• جامعة كفر الشيخ تبدأ المقابلات فى تمام الساعة 9:30 ص
• جامعة جنوب الوادي تبدأ المقابلات في تمام الساعة 12:00 ظ
وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات، القوائم النهائية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة كفر الشيخ حيث كشفالقائمة عن ترشح كل من
١- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز
2-الدكتور حاتم عبدالرؤوف الشيشيني
3-الدكتور محمد مصطفى إبراهيم
5-الدكتور رمضان أحمد
5- الدكتور ياسر مصطفى الجندي
6-الدكتور عبدالحليم مصطفى
7- الدكتور يحيي زكريا
8-الدكتورة شيرين حامد
9- الدكتور طه أحمد إسماعيل
وجاءت القوائم النهائية بأسماء المرشحين لجامعة جنوب الوادي
- الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد
-الدكتور محسوب عبدالقادر الضوي
-الدكتور بدوي شحات بدوي
-الدكتور مصطفى أبو المجد سليمان
-الدكتور حسين محمد أحمد
-الدكتور أشرف محمد أبوالوفا
-الدكتور إبراهيم محمد عبدالرحيم
-الدكتور حجاج غانم
-الدكتور شعبان رمضان