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إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لرئاسة جامعتى كفر الشيخ وجنوب الوادى السبت

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية، تأجيل المقابلات الخاصة بعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقائمة النهائية المتقدمين لرئاسة جامعتي (كفر الشيخ – جنوب الوادى) والتى كان مقرراً لها اليوم السبت الموافق 1/4/2023 لتصبح يوم السبت الموافق 8/4/2023 طبقاً للمواعيد التالية:

 

•    جامعة كفر الشيخ         تبدأ المقابلات فى تمام الساعة 9:30 ص

 

•    جامعة جنوب الوادي         تبدأ المقابلات في تمام الساعة 12:00 ظ

 

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات، القوائم النهائية للمتقدمين لشغل منصب رئيس جامعة كفر الشيخ حيث كشفالقائمة عن ترشح كل من

 

١- الدكتور عبدالرازق يوسف عبدالعزيز

 

2-الدكتور حاتم عبدالرؤوف الشيشيني

 

3-الدكتور محمد مصطفى إبراهيم

 

5-الدكتور رمضان أحمد

 

5- الدكتور ياسر مصطفى الجندي

 

6-الدكتور عبدالحليم مصطفى

 

7- الدكتور يحيي زكريا

 

8-الدكتورة شيرين حامد

 

9- الدكتور طه أحمد إسماعيل

وجاءت القوائم النهائية بأسماء المرشحين لجامعة جنوب الوادي

- الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد

 

-الدكتور محسوب عبدالقادر الضوي

 

-الدكتور بدوي شحات بدوي

 

-الدكتور مصطفى أبو المجد سليمان

 

-الدكتور حسين محمد أحمد

 

-الدكتور أشرف محمد أبوالوفا

 

-الدكتور إبراهيم محمد عبدالرحيم

 

-الدكتور حجاج غانم

 

-الدكتور شعبان رمضان

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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