شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: منظومة المخلفات الجديدة تهدف إلى القضاء على كل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن منظومة المخلفات الصلبة، تم البدء فى تنفيذ الخطة الخاصة بها، التى تتضمنت ثلاثة برامج لإنشاء البنية التحتية، بناء على بروتوكولات تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة وصلت إلى 8,5 مليار جنيه، طبقا للخطة التى تم إعدادها شارك فيها أساتذة الجامعات، إضافة لبرنامج عقود التشغيل الخاصة بإشراك القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤسسى طبقا للقوانين .

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، أن منظومة المخلفات الصلبة خلال الفترة الماضية، كانت معدلات الجمع بها حوالى 55% ومعدلات دفن المخلفات 80%، إضافة لوجود حوالى 62 مقلبا عشوائيا، الأمر الذى أدى لتكدس المخلفات في الشوارع، كما كان يتم اشتعالها ذاتيا، الأمر الذى كان يؤدى إلى اهدار القيمة المضافة، من خلال جمع المواد الخام للوقود البديل RDF، اضافة إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي السلبي على المناطق المتكدس بها المخلفات، والتى بناء عليه تم تصميم منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى مصر.