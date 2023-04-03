شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات وتنفيذ قرارى إزالة لأكشاك مخالفة فى حملة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي بمحافظة الجيزة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني من شرطة ومباحث المرافق لمديرية أمن الجيزة، حملة مسائية مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قراري إزالة لأكشاك مخالفة بشارع مشيل باخوم بجوار نادي الصيد، ورفع إشغالات الكافيهات المخالفة في شارع بابل وميدان ابن الوليد، وإزالة التعديات على الطريق العام وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع خلال شهر رمضان الكريم؛ لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

يُذكر أن محافظة الجيزة قامت من خلال حي العمرانية، يوم أمس الأحد، بتحرير 16 محضر رش مياه في الشارع، لمحال تجارية ومعارض ومواطنين بشوارع ابن بطوطة والهرم وأحمد كامل، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية للشارع على مدار اليوم، وضبط المحال التجارية والمركبات التي تلقي مخلفات وتقوم برش المياه على الطريق العام.