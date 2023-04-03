شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه سعد بلقاء شقيقه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وعبر الرئيس السيسي خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن امتنانه وتقديره لحُسن الاستقبال والضيافة.

أكد، الرئيس، عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ونتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة.