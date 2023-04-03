شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ 12 من أيام رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام وذلك اليوم الإثنين، الـ 12 من أيام شهر رمضان المبارك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15

العشاء 7:33

السحور 1:54

إمساك 3:54

الفجر 4:14

الشروق 5:42

الظهر 11:58

العصر 3:30

ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).