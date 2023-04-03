شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة المتحف المصري الكبير بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للتوعية بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضيئ المتحف المصري الكبير اليوم باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمي للتوعية بالتوحد.

وذكرت الصفحات الرسمية للمتحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يفتخر المتحف بإظهار دعمه ورفع مستوى الوعي لهذه القضية الهامة. وكمؤسسة تهتم بالمساواة، نعتقد أنه من الضروري التأكيد على أهمية حقوق الإنسان للجميع".

وأجرى أحمد عيسي وزير السياحة والآثار أمس جولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال به.

واستهل الوزير جولته بتفقد البهو الزجاجي بالمتحف حيث شاهد تمثال الملك رمسيس الثاني الموجود عند مدخل البهو، والذي يكون في استقبال زائري المتحف، حيث استمع لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن تاريخ التمثال وقصة اكتشافه وعملية ترميمه وتنظيفه ونقله من منطقة صان الحجر بالشرقية.

كما شملت الجولة تفقد البهو الداخلي والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية، والتي تم الانتهاء من 95% من الأعمال بها، حيث أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال بالقاعة وبالمتحف ككل.

واستعرض الدكتور الطيب عباس سيناريو العرض لهذه القاعات والذي يدور حول ثلاثة موضوعات رئيسية وهي المجتمع والملكية والعالم الآخر بدءا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني.

وخلال جولته داخل القاعة الرئيسية شاهد الوزير أعمال تركيب وعرض مقبرة حنو التي هي واحدة من ضمن 5 مقابر تم اكتشافها بواسطة البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة خلال عام 2022 وقد تقرر عرض 3 منهم في قاعة العرض الرئيسية بالمتحف من بينها مقبره حنو.

واختتم الوزير جولته بالمتحف بزيارة متحف مراكب الملك خوفو حيث استمع إلى شرح مفصل عن آخر مستجدات العمل بالمتحف.