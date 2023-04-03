شكرا لقرائتكم خبر عن يهم المزارع.. تعرف على تأثيرات الفرق بين حرارة الليل والنهار على المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ، إن ما يقلق مزارعي المانجو والزيتون وغيرها من أشجار الفاكهة الصيفية هو الخوف من تكرار سوابق غير جيدة ما زالت فى الأذهان فى المواسم السابقة من ضعف او فشل عملية الإخصاب، أو تساقط العقد حديث التكوين.

أضاف فهيم أنه لتساقط العقد الحديث أسباب عديدة وهي العشرية التالية :

1- سوء تغذية الشجرة .

2- الرى الغزير خلال فترة العقد .

3- التعطيش الشديد ثم الرى بغزارة .

4- الرى أثناء ارتفاع درجات الحرارة "الرى فى الظهيرة ".

5- نقص الحديد أو الزنك أو البورون فى الشجرة .

6- الاصابة بالامراض مثل البياض الدقيقي .

7- عفن الأجنة الداخلى "هذا المرض يؤدى الى تساقط الثمار بعد العقد بـ 45 يوم".

8- التربة الكلسية أو المياة القلوية.

9- زراعة اشجار الفاكهة في الأراضي الطينية الثقيلة السيئة الصرف أو المحلية. أو الأراضي التى يرتفع فيها مستوي الماء الأرضي عن 120 سم من سطح التربة خصوصا في الأجواء الحار الجافة.

10 - التذبذبات العالية فى الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار.

أوضح فهيم أن التذبذبات العالية فى الحرارة وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار، و متوقع فترة من التذبذبات الحرارية العالية بداية من ليلة الاربعاء وتستمر عدة أيام حيث يتوقع انخفاض الحرارة ليلاً دون الــ 10 ° م وتظل الحرارة نهاراً حوال الـ 25° م وترتفع لتصل إلى فوق الـ 31 ° م .

وأكد أن الاشجار اللى دخلت فى مرحلة الاخصاب والعقد حالياً تحتاج إلى دعم قوي يتلخص في:

1- تحسين الحالة الصحية والفسيولوجية للشجرة باجراء رشة عاجلة بالاحماض الامينية ومحفزات النمو والعناصر الصغري وخصوصا الحديد والزنك.

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2- الرش بسليكات البوتاسيوم والالومنيوم هو جزء من عملية الدعم وليس كلها حيث أن توفر المياه ودرجة حرارتها وكمية الظل "المتحرك" وحالة الشجرة الصحية ونوع التربة والصنف وكثافة الشجرة والتغطية وغيرها ستكون عمليات مساعدة ولها دور كبير في نجاح حماية المرحلة.

3- تقصير فترات الري مع الري على "شفتات" أمر واجب مع الامتناع تماماً عن الري وقت الظهيرة خاصة اثناء الموجات الحارة .

4- في مرحلة بداية العقد وتكوين الثمار فإن الابتعاد تماما عن كل مصادر الازوت عدا نترات الكالسيوم هام جداً فى الاجواء الحارة المتذبذبة.

5- الاهتمام الزائد بمركبات عالي الماغنسيوم والمنجنيز وطبعا الكالسيوم في صورة "الفوسفيت" وذلك لالتئام الجروح الناتجة عن تكوين مناطق الانفصال .