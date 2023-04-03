شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك إبراهيم إسحاق يترأس قداس عيد القيامة بكاتدرائية العذراء مريم مساء 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك للأقباط الكاثوليك بمصر، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر مساء يوم 15 أبريل المقبل.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة مع نظيرتها الأرثوذكسية يوم 16 أبريل من الشهر المقبل، حيث بدأت معظم الكنائس الاستعداد لختام الصوم الكبيرواستقبال أسبوع الآلام والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

ويقول الأب جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة في المطرية إن الاحتفالات بقدوم أسبوع الآلام وعيد القيامة سوف تبدأ من يوم 3 أبريل حيث تنظمالكنيسة نهضة روحية حتى يوم 6 أبريل ثم يكون ختام الصوم وتبدأ أسبوع الآلام يوم 9 أبريل وهو أحد الشعانبين ومن الأحد حتى يوم الخميس تكون هناكصلوات البصخة اللى بقرأ فيها النبوءات عن السيد المسيح ويوم الجمعة يكون ختام صلوات الجمعة العظيمة، ثم الاحتفال بسبت النور قبل عيد القيامة.