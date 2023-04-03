شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار" تستكمل برنامج زيارة وفد منظمى الرحلات الصينيين وممثلى خدمات السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الزيارة التعريفية التى تنظمها للوفد الصينى الذى تستضيفه الهيئة حالياً فى مصر، والتى تستمر حتى 4 أبريل الجارى، حيث يضم الوفد 22 من مُنظمى الرحلات وممثلى المنظمة الصينية لخدمات السياحة، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافى السياحى بالسفارة الصينية فى مصر.

قام الوفد على مدار اليومين الماضيين باستكمال زيارتهم للمعالم الأثرية والسياحية بالأقصر حيث زاروا معبد الكرنك، ثم توجهوا لزيارة مدينة الغردقة فى إطار رحلات اليوم الواحد، وقد رافقهم إبراهيم عبد السلام عضو مكتب الرئيس التنفيذى للهيئة والمسئول عن السوق الصينى.

وخلال زيارتهم للغردقة، قام الوفد بزيارة عدد من المنشآت الفندقية بالمدينة للتعرف على المقومات السياحية والفندقية المتنوعة بها، والاطمئنان على مستوى الخدمات الفندقية المُقدمة، كما قاموا برحلة بحرية على أحد اليخوت السياحية استمتعوا خلالها بالمياه الصافية للبحر الأحمر ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والنادرة.

جدير بالذكر أن الزيارة التعريفية للوفد تضمنت مدينة القاهرة حيث زاروا منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصرى بالتحرير، بالإضافة إلى زيارة المنطقة التجارية ومنطقة البهو العظيم بالمتحف المصرى الكبير، وكذلك زيارة مدينة الأقصر حيث زاروا منطقة وادى الملوك والمقابر الموجودة بها، ومعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى، ومعبد الأقصر، وقاموا برحلة نيلية، والتعرف على بعض المنشآت الفندقية الموجودة بالأقصر.

تأتى هذه الزيارة التعريفية للوفد الصينى بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصينى لمصر والتى تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصينى خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين، وهو ما يأتى أيضاً بالتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية لجميع القيود المفروضة على السفر الدولى بعد جائحة كورونا، وبدء عودة السياحة الصينية إلى مصر والاحتفال بوصول أول فوج سياحى إلى مطار القاهرة فى 20 يناير الماضى.