شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 3/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:10
موعد صلاة الظهر 11:55 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:18 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:21