شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: بدء تنفيذ إجراءات ترشيد الكهرباء بالمصالح الحكومية والشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية التابعة للمحافظة حفاظا على الطاقة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، موجها بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أحمد راشد، بدء اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعلي لترشيد الطاقه في ديوان عام المحافظة، وجميع وحدات الجهاز الإداري والمباني الحكومية والمنشآت العامة ومراكز الشباب، والملاعب ودور العبادة وكافة ميادين وشوارع المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف العمليات والطوارئ.