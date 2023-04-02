شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمطارات: مطار الغردقة سجل 3503 رحلات و579 ألف راكب خلال مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للمطارات، حجم حركة التشغيل بالمطارات المصرية، خلال شهر مارس 2023، وأعداد المسافرين أيضا الذي استقبلتهم المطارات المصرية الداخلية دون مطار القاهر الدولي، ليسجل مطار الغردقة أعلى المطارات استقبالا للرحلات الجوية بإجمالي عدد ركاب تجاوز النصف مليون راكب.

وبحسب ما أعلنته الشركة المصرية للمطارات، فإن مطار الغردقة الدولي الأعلى تشغيلا خلال شهر مارس، واستقبالا للرحلات الجوية، قد استقبل نحو 579.189 ألف راكب على مدار الشهر، ليأتي في المرتبة الثانية مطار شرم الشيخ الدولي، حيث استقبل 354.907 ألف راكب.

وصل إجمالي حركة الطائرات في المطارين، إلى 3.503 ألف طائرة بمطار الغردقة و2.220 ألف طائرة في مطار شرم الشيخ الدولي.

وجاء مطار برج العرب الدولي، في المرتبة الثالثة لأعلى المطارات المصرية تشغيلا للحركة الجوية خلال شهر مارس، حيث استقبل 124.457 ألف راكب، بإجمالي حركة طائرات تصل إلى 1.013 ألف طائرة.

ودخل مطار سفنكس الدولي، وهو أحدث المطارات المصرية ضمن الحركة التشغيل التي سجلتها المطارات المصرية خلال شهر مارس، حيث استقبل 8.402 ألف راكب، بإجمالي 105 حركة طائرات، ليكون هو أعلى في نسبة التشغيل من مطار أسوان الدولي، الذي استقبل خلال الشهر 2.493 راكب بإجمالي 32 حركة طائرة.

وسجل مطار سوهاج الدولي، 55.041 ألف راكب بإجمالي 389 حركة طائرة، فيما سجل مطار أسيوط إجمالي 30.150 حركة ركاب بإجمالي حركة طائرات 217 طائرة، ومطار الأقصر الدولي سجل 45.126 ألف راكب بإجمالي حركة طائرات 449 طائرة.