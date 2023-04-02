الخليج 365: رسائل الرئيس السيسى فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. رسائل الرئيس السيسى من «شرق القناة»: الوقوف دقيقة اعتزازا بأرواح الشهداء فى حفل إفطار مشايخ سيناء ولقاء مقاتلى الجيش.. إجراء 7.1 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.

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فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. رسائل الرئيس السيسى من «شرق القناة»:

1 الوقوف دقيقة اعتزازا بأرواح الشهداء فى حفل إفطار مشايخ سيناء ولقاء مقاتلى الجيش

2 الحرب على الإرهاب فى سيناء لا تقل عن حرب 6 أكتوبر

3 الحرب على الإرهاب استمرت 10 سنوات حتى عادت سيناء كاملة

4 شكل سيناء فى السبع سنوات الأخيرة تغير تماما

5 عدم السماح لأحد برفع السلاح ضد الدولة المصرية

6 تجديد العهد مع أهالى سيناء على مواصلة التنمية

7 احتفالية سيناء ستكون على مستوى التضحيات التى تم تقديمهاالرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق الشقيق.. الرئيس يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى ويؤكد ما تتميز به العلاقات بين القاهرة وبغداد من خصوصية.. و«الحلبوسى» يثمن الدور المصرى فى استعادة الاستقرار بالعراق وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى وتعزيز وحدة الصف العربى

إجراء 7.1 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار





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