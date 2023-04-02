شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك؟.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفى النقاط التالية نوضح مواعيد الحجز والسفر على القطارات.

حجز يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 للسفر يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023.

حجز يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023 للسفر يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2023.

حجز يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 للسفر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

حجز يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023 للسفر يوم الأربعاء الموافق 19 أبريل 2023.

حجز يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 للسفر يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 وقفة عيد الفطر المبارك.

حجز يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023 للسفر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك .

يتم صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

يمكن الحجز الالكترونى من موقع السكة الحديد او تطبيق الموبايل.