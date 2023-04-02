شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: التأمين على أكثر من 650 ألف رأس ماشية خلال العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر
أضاف صابر أن هذا الإقبال الشديد من المربين ومنتجى الثروة الحيوانية للتأمين الصحي على حيواناتهم لثقتهم الكبيرة فى الصندوق والخدمات التأمنية الشاملة التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين مشيرا إلى أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية فى الآونة الأخيرة يشهد طفرة غير مسبوقة في جميع مجالاته وأنشطته وكذلك تم تدعيم محطة التسمين إحدى مشروعات غرب النوبارية التابعة لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بكميات من العجول الجاموس البلدى وكذلك عجول بقرى كولومبي للتسمين وبيع لحومها بمنافذ البيع التابعة للصندوق وتحت مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء خير مزارعنا لأهلينا والذى تنفذه الوزارة حيث يوجد منافذ ثابتة بمشروعات غرب النوبارية بمحافظة البحيرة وكذلك بطنطا محافظة الغربية وكذلك منافذ متحركه بسيارات الصندوق ويتم البيع بأسعار مناسبة طبقاً لتوجيهات وزير الزراعة.