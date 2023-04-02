أخبار مصر

بطريرك الأقباط الكاثوليك يبارك صليب المدبر البطريركى للكلدان فى مصر.. صور

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يبارك صليب المدبر البطريركى للكلدان فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بارك صباح اليوم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صليب الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، وذلك بدير راهبات قلب يسوع المصريات، بمصر الجديدة.

 

وأهدى البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، جاثليق وبطريرك الكلدان في العالم، هذا الصليب المقدس، إلى المدبر البطريركي للكلدان.

 

جدير بالذكر أن الصليب هو تكريم من قبل البطريرك الكلداني، ويمكن أن يمنح بعد السيامة الخورأسقفية، أو لخدمات طويلة في الدعوة الكهنوتية.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا