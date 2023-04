شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المكسيك بالقاهرة تعقد لقاءات لمؤلفة المسرح سانشيز بهدف التبادل الثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاحتفال بالذكرى 65 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك و مصر، وبهدف نشر الأدب المكسيكى المعاصر، زارت الكاتبة والمؤلفة المسرحية دايمارى سانشيز القاهرة، من أجل حضور نشاط للتبادل الثقافي والأدبي مع الكتاب المصريين ودارسى اللغة الإسبانية.

وتواجد الكاتبة المكسيكية دايمارى سانشيز بمصر، هو ثمرة للتعاون بين سفارة المكسيك بالقاهرة والمعهد المحلى للفنون والثقافة بمدينة تيكاتى، ونقابة اتحاد كتاب مصر، من خلال لجنة العلاقات الدولية.

وشاركت الكاتبة فى ندوة أقيمت فى 30 مارس، بمقر نقابة اتحاد كتاب مصر، حول الأدب المكسيكى المعاصر، حيث تحاورت حول تطور الإبداع الأدبى والموضوعات التى يهتم بها الكتاب المكسيكين فى الوقت الحالى، كما تحدث الملحق الثقافى بالسفارة أدواردو فراجوسو حول سوق وإمكانات النشر فى المكسيك، وافتتح الندوة هكتور أورتيجا، القائم بأعمال سفارة المكسيك بالإنابة، والدكتور شريف الجيار، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الكتاب.

كما اجتمعت الكاتبة فى يوم 2 أبريل مع عدد من دارسى اللغة الإسبانية بمعهد ثربانتيس بالقاهرة، من أجل حضور مؤتمر عن الإبداع الإدبى المعاصر بالمكسيك ومصر، سيتم نشر اللقاء عبر القناة الثقافية لمصر بموقع وزارة خارجية المكسيك، وكذلك من خلال مواقع التواصل للمعهد المحلى للفنون والثقافة فى مدينة تيكاتى ومعهد ثربانتيس.

وتقيم الكاتبة دايمارى سانشيز فى مدينة تيكاتى، فى ولاية باخا كاليفورنيا ، و حاصلة على ليسانس فى اللغات و أداب الدول الأمريكية الناطقة بالإسبانية من جامعة باخا كاليفورنيا المستقلة، وهى أستاذة للفنون المسرحية فى جامعة فيراكروز، و أستاذة العلاج بالموسيقى فى الكلية الأوروبية "دى أرتس". بالإضافة إلى ذلك فهى مؤلفة كتاب “Are you bringing something from Mexico” ( هل تجلب شيئا معك من المكسيك ؟) ، و العمل المسرحى ( لماذا يتذكر الناس والدى ) و الذى حصل على جائزة ولاية باخا كاليفورنيا للكتابة المسرحية.