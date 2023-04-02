شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار وارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يتابع برامج جهود التنمية المجتمعية للمواطنين من أبناء سيناء
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.
أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.
الزراعة: استمرار فتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان
أعلنت مكتبة الإسكندرية استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث نجحت أجهزة الدولة فى استعادة جواز السفر الذى تداولت صور لبيعه على الإنترنت، وتم وضعه فى متحف السادات بمكتبة الإسكندرية.
أعلن المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى المجموع.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني فى المواعيد المحددة لاستمرار الدراسة، مع التزام المدارس بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مشددة على أن الدراسة مستمرة حتى انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر لها 6 مايو المقبل.