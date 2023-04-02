شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسعودية.. تاريخ من الأخوة تعكسها الزيارات المتبادلة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقات مميزة جمعت مصر والسعودية ترجمتها زيارات متعددة متبادلة بين البلدين على مستويات مختلفة، جددت دماء الود والأخوة، فتعدد الزيارات واللقاءات التى جمعت قيادات البلدين تؤكد إدراكهما لأهمية العلاقات المشتركة.. نسرد تلك الزيارات في هذا الإنفوجراف:

ديسمبر 2022

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الصينية.

يوليو 2022

زار الرئيس السيسي السعودية للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".

يونيو 2022

قام ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بزيارة لمصر، حيث استقبله الرئيس السيسي، وتم خلالها توقيع 14اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال.

مارس 2022

زيارة قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة للرياض، وخلالها أكدت قيادات البلدين ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية.

يونيو 2021

قام محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بزيارة لمصر، وكان فى استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

مايو عام 2019

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

نوفمبر 2018

قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي عهد المملكة العربية السعودية بزيارة لمصر، واتفق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري السعودي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي.

أبريل 2018

زار الرئيس السيسي السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29 و ألقي الرئيس كلمة أكد فيها أن الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة .

مارس 2018

الأمير محمد بن سلمان يزور مصر، ويتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة.

مايو 2017

قام الرئيس السيسي بزيارة للسعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

أبريل 2017

قام الرئيس السيسي بزيارة للسعودية، بحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي، وفي مارس التقي الملك سلمان مع الرئيس السيسي على هامش أعمال القمة المنعقدة في منطقة البحر الميت بالأردن.

أبريل 2016

قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارته الأولى لمصر، ومنحت جامعة القاهرة شهادة الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين،كما منح الرئيس السيسي الملك سلمان "قلادة النيل" وهى أرفع وسام مصري.

أكتوبر 2016

عقد خادم الحرمين الشريفين اجتماعًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش المناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال" التي أقيمت بـ"حفر الباطن".

نوفمبر 2015

استقبل الملك سلمان الرئيس السيسي، على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وتم الاتفاق على تفعيل "إعلان القاهرة".

مايو 2015

قام الرئيس السيسي بزيارة للسعودية، وعقد جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ودعا الجانبان المجتمع الدولي للتكاتف لحفظ أمن البحر الأحمر، و حركة الملاحة الدولية.

مارس 2015

عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات رسمية الملك سلمان، جري خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي، والتأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

فبراير 2015

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للمملكة العربية السعودية، التقي خلالها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.

يناير 2015

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوي بزيارة للسعودية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ديسمبر 2014

بحث السيسي مع رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص للملك خالد بن عبدالعزيز التويجرى، خلال زيارته لمصر؛ سبل تفعيل مبادرة المصالحة العربية للم الشمل التي طرحها الملك عبد الله بن عبدالعزيز.

أغسطس 2014

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي جدة وبحث الأوضاع الإقليمية في قطاع غزة، العراق وسوريا وليبيا وتم خلال الزيارة إهداء السيسي قلادة الملك عبد العزيز من الملك عبد الله ، وهي أعلى قلادة سعودية، كما أدى السيسي مناسك العمرة وصلى داخل الكعبة المشرفة.

يونيو 2014

قام العاهل السعودي وقتذاك الملك عبدالله بن عبدالعزيز بزيارة رسمية إلى مصر، وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة للعاهل السعودي.

يونيو 2014

قام الأمير سلمان بن عبدالعزيز ـ كنائب لملك السعودية وقتذاك ـ بزيارة إلى مصر لحضور حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي.























