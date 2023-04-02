شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد حالة الطقس غدا أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، ونشاط رياح على غرب البلاد قد تصل لحد العاصفة على السلوم ومطروح .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة .