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الصحة: المدخن يصاب بأعراض انسحابية لمدة 5 أيام بعد الإقلاع عن التدخين

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المدخن ستصاب بأعراض انسحاب لمدة 5 أيام فقط عندما يقوم بالإقلاع عن التدخين.

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن نسب التدخين بين الفئات المختلفة، مؤكدة أن أعلى نسبة مدخنين تكون فى الفئة العمرية "45 - 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35-44 سنة" حوالى 22.5 % ثم الفئة (25) - 34 سنة) حوالى 20.8 %.

وقالت الوزارة، إن التدخين يقضى على الصحة فى كل مراحل الحياة ومبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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