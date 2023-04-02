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إيبارشية هولندا تنظم يوما روحيا ترفيهيا للأطفال ذوى القدرات الخاصة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نظمت إيبارشية هولندا، لقاءً لأطفالها من ذوي القدرات الخاصة  حمل عنوان "Superheroes" (أي الأبطال القادرون)، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقفالإيبارشية،  وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الهولندية أمستردام.

 

 

وشارك فى اللقاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف كنائس الإيبارشية، وقاد فعالياته خدام وخادمات متخصصون في خدمة الفئات الخاصة،ومجموعة من شباب الإيبارشية.

 

 

وصلى المشاركون في اللقاء القداس الإلهي، تلته مجموعة من الفقرات المتنوعة، ما بين الألعاب الجماعية والفردية والأنشطة الخاصة مثل التلوين والموسيقى،وحرص نيافة الأنبا أرساني في نهاية اللقاء على تقديم الشكر لكل من ساهم في فعالياته.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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