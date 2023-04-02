شكرا لقرائتكم خبر عن الأسقف العام بأفريقيا يلقى عظة الأحد عن المعمودية على قناة On والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذيعت، صباح اليوم، كلمة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول نيافته من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد السادس من الصوم المقدس (أحد المولود أعمى)، موضوع إنجيله وهو شفاء المولود أعمى في إنجيل يوحنا والأصحاح التاسع، ودور المعمودية في إزالة العمى الروحي ومغفرة الخطايا.

كما أشار إلى المقصود من "لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ اللهِ فِيهِ" (يو ٩: ٣)، وهو : أن يشهد كلإنسان بالخلاص الأبدي وبعظمة الله، وينبغي على الكارز أن يساعد في إزالة الغشاوة من عيون الآخرين، وتقديم المحبة الفعلية والخدمة الحقيقية بقوة الروحالقدس، حتى يمتلكوا البصيرة الحقيقية ويعاينوا أمجاد القيامة ويرثوا ملكوت السموات.

وتذيع قناة On عظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.