شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بالعياط والان مع تفاصيل الخبر
وتفقد نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بالعياط، وتشمل رصف شارع محمد فؤاد أبو هميلة وتركيب بلاط الإنترلوك لـ52 شارعا بمتفرعاتها ومنطقة غرب العياط، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.
كما تابع النائب تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة بالشارع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لبدء أعمال رصف الشارع.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية العميد محمد أبو الحسن رئيس مركز العياط والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي شركة مياه الجيزة ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.