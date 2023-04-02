شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل طرح شهادات الـ 22% الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بنك مصر اليوم إعادة إصدار شهادة "ابن مصر" لمدة ثلاث سنوات، وتصدر الشهادة بعائد متناقص يبدأ من ‎%22 في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة ويتم صرف العائد بصورة شهرية.

كما قام بنك مصر برفع معدل العائد على شهادة "القمة" والتي تصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنوياً طوال مدة الشهادة ويتم صرف العائد بصورة شهرية.

وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر والتي يصل عددها لأكثر من 5000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.