شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروع قانون هيئة الأرصاد فى مجموعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى المجموع.

ويهدف مشروع القانون للحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالا خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصر تولي عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية، اتساقاً مع تأكيد اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، بضرورة إصدار تشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة.