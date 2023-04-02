أخبار مصر.. بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادات جديدة بعائد 19% و22% لمدة 3 سنوات

أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين، أن إصدار بنكا الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات هدفه مساعدة المواطنين لمقاومة التضخم، وأن هذا يؤكد على السياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة، كما أن ذلك سيعمل على تقليل القوة الشرائية للذهب الأمر الذى سيؤدى إلى خفض أسعار المعدن الثمين، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل، حيث إن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض من 1900 إلى 1950 جنيه فقط، قائلا: إن أسعار الذهب في طريقها للانخفاض للوصول إلى السعر العادل.