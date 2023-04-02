شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع محلين لبيع الخضراوات فى الدقى لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية المفاجئة على الشوارع لمواجهة إشغالات المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للأحياء والتصدي لأى مخالفات غير قانونية بالشوارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قام حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وشرطة ومباحث المرافق، اليوم الأحد، بغلق وتشميع محلين لبيع الخضروات في شارع سليمان جوهر، لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام وتحرير 4 محاضر لهم، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق الردع العام وتيسير حركة المشاة والمرور.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات.

يُذكر أن جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام وشرطه المرافق، أسفرت مؤخرا عن تحرير 33 محضرا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 3800 حالة بالقطاع (أ ، م ، ز ، ص ، ح) وشوارع الجيش والضغط العالي.