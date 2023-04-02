شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بجامعة الأزهر: الملتقيات الفكرية تبعث فينا التفاؤل والأمل وتربطنا بالله ورسوله والان مع تفاصيل الخبر
كتب لؤى علىالأحد، 02 أبريل 2023 12:06 م
حاضر الدكتور ربيع جمعة الغفير مدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والشيخ مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه)، والقارئ الشيخ صلاح الجمل قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد السوهاجي مبتهلًا، فى ملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بعنوان: "انتصارات العاشر من رمضان" وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام الإدارة العامة للإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، وجمع غفير من جمهور ورواد المسجد، وقدم للملتقى الإعلامي حسن الشاذلي المذيع بقناة النيل الثقافية.
وفي كلمته أكد الشيخ مصطفى عبد السلام أن الله أمد المحاربين في يوم العاشر من رمضان بجند من جنوده وانطلقت صيحات التكبير كأنها قذائف لا تخطئ قلوب العدو، ما جعلهم يستعيدون الكرامة لجموع الشعب ليصبح هذا اليوم يومًا مشهودًا محفورًا في ذاكرة الأمة المصرية نستلهم منه الدروس والعبر، ومنها الثبات عند الشدائد لأن الله (عز وجل) هو الذي يدخل الطمأنينة على القلوب، قال (سبحانه): "هو الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"، كما بين أن من أسباب النصر تحمل المشاق والصبر على الشدائد والمحن قال (سبحانه): "أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ"، كما أشار إلى أن من أسباب النصر في العاشر من رمضان ما عايشه الشعب المصري من الوحدة الوطنية فكان الشعب المصري بكل أطيافه على قلب رجل واحد، كما أوضح أنا أسباب النصر أيضا الأخذ بالأسباب مع الثقة بنصر الله عز وجل قال (سبحانه): "إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ"، وقال (سبحانه): "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"، مختتمًا حديثه بأن الله يحفظ مصر ويرعاها بإخلاص شعبها وجيشها وتفانيهم في الحفاظ على أوطانهم والعمل على بنائه.
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