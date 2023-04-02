شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رفع 12 ألف طن مخلفات قمامة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة، استمرار المتابعة الميدانية للشوارع وتكثيف حملات النظافة والتجميل اليومية للقضاء على تراكمات القمامة ورفع حالة النظافة العامة بالشوارع ومواجهة إشغالات المحال التجارية والمقاهى والباعة الجائلين؛ لإيجاد السيولة المرورية بمختلف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية خلال شهر رمضان الكريم وتحسين الصورة البصرية والجمالية للمراكز والأحياء والقرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة أنها تعمل ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين ورفع جودة البيئة المحيطة بهم، وذلك من خلال الدفع بصورة دورية بسيارات ومعدات نظافة جديدة إلى جانب زيادة أعداد العمالة والتوسع فى منظومة الجمع السكنى لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات خاصة القرى.

وأشارت إلى أن فى إطار احتفالاتها بعيدها القومي الذي يوافق 31 مارس من كل عام، دعمت منظومة النظافة بـ61 سيارة ومعدة سواء جديدة أو مطورة إحلال شامل؛ للدفع بها بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، كما تعاقدت مع 30 شركة جمع سكني للجمع من الوحدات السكنية، ومتعهدين لتوريد 1500 عامل يوميا بجانب عمال هيئة النظافة والتجميل، مشيرة إلى أن حجم ما يتم رفعه يوميا من مخلفات قمامة بمختلف القطاعات يبلغ 12 الف طن.

يُذكر أن جهود حي الهرم في ملف النظافة، أسفرت مؤخرا عن رفع 122 نقلة بواقع 2500 طن مخلفات لتجمعات قمامة وروث مواشي بشارع جمال عبد الناصر في الطريق المؤدي إلى نادي الهرم الرياضي بكفر الجبل، وذلك تلبية لمطالب أهالي نزلة السمان.

وأسفرت جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الاهرام وشرطه المرافق، مؤخرا، عن تحرير 33 محضرا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 3800 حالة بالقطاع (أ ، م ، ز ، ص ، ح) وشوارع الجيش والضغط العالي.