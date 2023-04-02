شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خدمات الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين خلال مارس 2023.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين في إطار تكليفات اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام تقرير حول أفضل الخدمات لرعاية للمستفيدين، قام المجلس القومي خلال شهر مارس 2023 بصرف عدد 1183 روشتة علاجية للأمراض المزمنة والغير مزمنة وتحويل عدد 92 مستفيدا للمستشفيات والمراكز الطبية المتعاقد معها المجلس، تحويل عدد (63) مستفيد لإجراء أشعة وتحاليل بجانب إجراء عدد 4 عمليات جراحية وإستقبال عدد 165 مستفيدا لتوقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات الداخلية بالمقر الخدمي للمجلس بإجمالي عدد 1507 إجراءات طبية .

وعلى صعيد خدمات الرعاية الإجتماعية، استقبل المجلس عدد 300 مستفيد بالمقر الخدمي والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة لتقديم الإلتماسات والرد على الإستفسارات.

كما تم استخراج عدد 5 اشتراكات مترو الأنفاق وتسليم عدد 60 كارنيه مستفيد ونقل عام بجانب إعفاء عدد 30 مستفيدا من مصروفات التعليم بالمراحل الدراسية المختلفة وتحويل عدد 4 وحدة سكنية .

تم تحويل عدد 3 ملفات مستفيدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات للبدء في إجراءات صرف المعاش وتنظيم عدد (35) زيارة منزلية لعدد من الأسر بالمحافظات المختلفة وتنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية إلى مدينتي الأقصر وأسوان وإقامة حفل لتكريم أمهات الشهداء وتوزيع الهدايا عليهم .

ويقدم المجلس القومي خدمات الرعاية في مجالات ( الصحة، التعليم، النقل، الإسكان، الدعم النفسي) ويعمل على تطوير هذه الخدمات بما يحقق رضاء المستفيدين وشمول الأسر بأقصى درجات الرعاية والإهتمام اللازمين .