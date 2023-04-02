شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خدمات الرعاية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين خلال مارس 2023.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وعلى صعيد خدمات الرعاية الإجتماعية، استقبل المجلس عدد 300 مستفيد بالمقر الخدمي والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة لتقديم الإلتماسات والرد على الإستفسارات.
كما تم استخراج عدد 5 اشتراكات مترو الأنفاق وتسليم عدد 60 كارنيه مستفيد ونقل عام بجانب إعفاء عدد 30 مستفيدا من مصروفات التعليم بالمراحل الدراسية المختلفة وتحويل عدد 4 وحدة سكنية .
تم تحويل عدد 3 ملفات مستفيدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات للبدء في إجراءات صرف المعاش وتنظيم عدد (35) زيارة منزلية لعدد من الأسر بالمحافظات المختلفة وتنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية إلى مدينتي الأقصر وأسوان وإقامة حفل لتكريم أمهات الشهداء وتوزيع الهدايا عليهم .
ويقدم المجلس القومي خدمات الرعاية في مجالات ( الصحة، التعليم، النقل، الإسكان، الدعم النفسي) ويعمل على تطوير هذه الخدمات بما يحقق رضاء المستفيدين وشمول الأسر بأقصى درجات الرعاية والإهتمام اللازمين .