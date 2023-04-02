شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه وفقا للكتاب الدوري رقم 10 بشأن اختبارت شهري مارس يتم عقد اختبارات شهر أبريل في الجزء الذي تم تدريسة خلال الفترة السابقة للاختبار في جزء من الحصة، ويكون الاختبار علي مستوي المدرسة ،علي أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، ويكون الاختبار في مستوي الطالب المتوسط ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة.
فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي أنه حرصا علي تفادي الأخطاء في وضع الاختبار، موضحة أنه تبدأ اختبار شهر أبريل في الفترة من اليوم الأحد 2 أبريل وحتي الأربعاء 5 أبريل، مؤكدا علي الالتزام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.
وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يتم عقد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي في هذه الأيام “ الخميس 6 أبريل والإثنين 10 أبريل والثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل".