شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنتهى من رصف 10 شوارع وطرق حيوية فى البدرشين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة الجيزة من أعمال تطوير ورصف عدد كبير من الشوارع والطرق الرئيسية والحيوية بقطاعات المحافظة؛ لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لمراكز وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهد مركز البدرشين، أعمال تطوير شاملة لـ10 شوارع وطرق رئيسية وحيوية ومتفرعات هامة، حيث أعلنت المحافظة انتهاء أعمال رصف شوارع المستشفى، والجمهورية، وعباس عناني، والنيل السعيد، وصيدناوي، والمنتزه، والمنطقة الأثرية، وعمرو بن العاص، ومتفرعات مع طريق مصر أسيوط الزراعي.

كما شهد المركز رصف ورفع كفاءة الطريق من متحف ميت رهينة مرورا بمركز الشباب وحتى مركز الشرطة بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 15م وذلك بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف امتداد طريق سقارة السياحى بطول 600 م وعرض 14م بتكلفة بلغت 7.4 مليون جنيه.

وأوضحت المحافظة، أن أعمال التطوير شملت توسعة ورفع كفاءة ورصف للشوارع، وتركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار، وذلك استكمالا للخطة الجاري تنفيذها بالمحافظة لرفع كفاءة الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.

ويعد طريق عمرو بن العاص، من أبرز الطرق المطورة بقطاع مراكز المحافظة، كونه يعد مدخلا جديدا لمركز ومدينة البدرشين بعد الطريق الأوسطي، وقد شهد طفرة حضارية كبيرة بعد تطويره ورصفه وتدعيمه بأرصفة للمشاة وأعمدة إنارة، وذلك بالتزامن مع أعمال رفع كفاءة الترع المارة بالمنطقة.