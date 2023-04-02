شكرا لقرائتكم خبر عن محور تنموي متكامل.. طريق الصعيد الصحراوى الغربى من ديروط حتى القوصية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو لطريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ديروط حتى القوصية، وفى النقاط التالية نوضح أهمية طريق الصعيد الصحراوى الغربى وأهدافه وتأثيرة على خطة التنمية التي تنفذها مصر في صعيد مصر، بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد للوصول إلى محافظات الصعيد.

1. مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي يمتد من القاهرة حتى أرقين بطول 1155 كم هو جزء من طريق القاهرة / كيب تاون الذي يمر بـ 9 دول أفريقية ويبلغ طول 10228 كيلو متر وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية.

2. تم وضع خطة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه منها 3 حارة بالرصف الخرساني لطريق خدمة الشاحنات وذلك ضمن المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق وتطوير وازدواج 10000 كم طرق

3. تم افتتاح المرحلة الأولى فى المسافة من الجيزة حتى المنيا بطول 230 كم بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 25 / 12 / 2021.

4. تم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من مدينة المنيا وحتي مدينة القوصية بطول 60 كم يوم 2 مارس 2023 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشتمل المرحلة الثانية على 6 أعمال صناعية ( 6 أنفاق ) ليصبح الطريق بعرض 6 حارة مرورية في كل اتجاه منها 3 حارة بالرصف الخرساني .

5. جاري تطوير وتوسعة ورفع كفاءة عدد من القطاعات بالطريق (المسافة من القوصية حتى اسيوط و المسافة من السباعية حتى ادفو والمسافة من ادفو حتى أسوان والمسافة من أسوان حتى توشكى)

6. كافة مراحل الطريق تنفذها شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

7. الطريق يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،لمراقبة حركة المرور على الطرق للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلى درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات.

8. الطريق هو محور تنموي متكامل لربط محافظات صعيد مصر وخدمة المشروعات التنموية الجديدة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية

9. جميع المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات الطرق هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة، وخاصة في الصعيد، وهذا المشروع يعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .