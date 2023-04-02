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محطة مترو التوفيقية تظهر للنور بعد اقتراب انتهاء التشطيب.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مترو التوفيقية تظهر للنور بعد اقتراب انتهاء التشطيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور توضح تقدم أعمال تنفيذ محطة التوفيقية ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والممتدة من الكيت كات حتى جامعة القاهرة، والتي تخدم قطاع كبير من الكتلة السكانية وتربط مناطق المهندسين وبولاق وجامعة الدول العربية بالسلام ومحطات المترو.

وتضم المرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث، الجزء الثالث 3C، وينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" .

كما يتم تنفيذ الجزء الثاني 3B، وطوله 6.6 كم ويشمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية -المحطة النهائية عند محور روض الفرج" .

وتربط الشبكة الجديدة للنقل مدن ومناطق القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف، حيث تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلو متر وعدد 13 محطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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