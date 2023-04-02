أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الأحد 2/4/2023 فى محافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 2/4/2023 فى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 4:16  ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء  7:32

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:11

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد  صلاة العصر 3:27 م 

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:29  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:07

وقت صلاة الظهر 11:47 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:17 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:17  ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:20

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا