شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 2/4/2023 فى محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:32

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:04

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:11

موعد صلاة الظهر 11:55 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:07

وقت صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:17 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:07 م

موعد صلاة العشاء 7:20