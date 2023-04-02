شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنشر صورة لميدان النهضة بعد أعمال التطوير والتجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورة لميدان النهضة بعد تطويره وتجميله ورفع كفاءته وتدعيمه بمساحات خضراء وأعمدة إنارة ومماشى سياحية جديدة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع بالأحياء والمراكز والمدن.

وشهدت أعمال التطوير تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة، والاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقا لرؤية هندسية صحيحة، وتطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة وتخطيط الشوارع لتتكامل الرؤية البصرية والجمالية للميدان، وذلك في إطار أعمال التطوير الشاملة التي شهدها القطاع، وشملت تطوير شوارع مراد والبحر الأعظم ونفق عباس والنيل والتحرير وشارل دى جول.

يذكر أن شارع مراد بحي جنوب الجيزة، شهد تطويرا شاملا، استهدف رفع كفاءة الشارع وإعادة تخطيط المناطق المحيطة به للارتقاء بالمظهر الحضارى للحى.

وشهدت أعمال التطوير، تطوير المسافة الواقعة ما بين أسفل منزل كوبرى الجيزة باتجاه شارع مراد وحتى نفق الجلاء بطول 2.5 كم، ورصف وتخطيط شارع مراد، وتطوير الشوارع الجانبية له، وتطوير الأسوار الخاصة بالمنشآت الموجودة بالشارع واستبدال الحواجز الخرسانية بمحيطها بأخرى مضيئة، وتحسين حالة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة وتطوير، وتوفير أماكن إنتظار للسيارات، ونقل كافة مواقف السرفيس العشوائية.



