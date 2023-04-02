شكرا لقرائتكم خبر عن خطة كهرباء القناة لخفض نسبة الفقد الفنى بالشبكة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط الهوائية للجهد المتوسط والمنخفض والمحولات طبقا لتعليمات وإجراءات نظم الصيانة المعتمدة (M.P.I.S) واستخدام الكاميرات الحرارية لتحديد النقاط الساخنة على الجهدين المتوسط والمنخفض ومعالجتها.
2- إحلال وتجديد مكونات الشبكة من الخطوط المتهالكة للجهدين المتوسط والمنخفض.
3- إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال وتدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وتقسيم مغذيات الخروج ( الخطوط الهوائية وحلقات الجهد المتوسط ) ذات الأحمال العالية والأطوال الكبيرة.
4- مراعاة مقاطع الكابلات لتتناسب مع الأحمال.
5- قياس أحمال وجهود الخطوط الهوائية والكابلات على شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض وإجراء ما يلزم من معالجات واتزان للأحمال وتقسيم المغذيات لتحقيق الجهود القياسية للمناطق التى تعانى من انخفاض الجهد .
6-تنفيذ خطة تدوير المحولات وإضافة محولات ذات قدرات أكبر لتقليل الفاقد فى المحولات .
7-تركيب مكثفات على الجهدين المتوسط والمنخفض بمكونات الشبكة لتحسين معامل القدرة .
8-اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح حيال كبار المشتركين لتحسين معامل القدرة وتركيب مكثفات لمن يقل معامل القدرة لديهم عن 0.92.
9- مراجعة مستوى التوافقيات بالشبكة وخاصة فى المناطق الصناعية والعمل على تخفيضها لتحسين الفقد.