شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.
الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪ سنوى و يصرف العائد شهريا .
الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪ لاول سنة و ١٨٪ السنة الثانية و ١٦٪ السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.