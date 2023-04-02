شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.