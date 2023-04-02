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%94 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول؟، أيد غالبية القراء  تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول.

وأيد 94% من القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول، بينما عارض 6% من القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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