شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول. وأيد 94% من القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول، بينما عارض 6% من القراء تكثيف الحملات لضبط المتهمين باستغلال الأطفال فى التسول.

نتيجة الاستطلاع