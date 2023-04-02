شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المجتمعية أولوية.. زيادة الأسر المستفيدة من مشروعات الصحة لـ432 ألف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي رأس أولوياتها خلال العام المالي الجاري 2022/2023، التوسع في برامج التنمية المجتمعية كثيفة العمالة كأحد مُستهدفات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدين من المشروعات في مجال الصحة نحو 432 ألف أسرة مقارنة بـ285 ألف أسرة العام الماضي.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، إلي أنه من المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدين من المشروعات في مجال البيئة نحو 37.5 ألف أسرة العام الجاري مقابل 23.5 ألف أسرة العام الماضي.

يشار إلي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورًا رئيسًا من خلال اضطلاعه بالمبادرات والمهام في مقدمتها التوسع في إتاحة القروض المُيسرة للمشروعات الصغيرة وفي إقامة المعارض لتسويق منتجاتها، تفعيل الاتفاقيات المُبرمة مع المُؤسسات ووكالات التنمية الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تنفيذ مشروعات تحسين البنية الأساسية. وبرامج الارتقاء الحضري في عددٍ من المحافظات.

يأتي ذلك إلس جانب توسيع نطاق الشمول ليُغطي كافة محافظات الجمهورية لتعظيم فُرص العمل الناجمة عن هذه الاتفاقيات، و التوسع في البرامج التدريبية المُوجّهة للعاملين بالمشروعات الصغيرة،