شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التنبيهات الزراعية خلال الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هذا هو الأسبوع الأخير من برمهات، والأسبوع الثاني من فصل الربيع المعروف بفصل التقلبات الجوية وخاصة فى درجات الحرارة، حيث يكون هناك موجات حارة يعقبها موجات باردة، كما تزيد التذبذبات الحرارية بين الليل والنهار وبين الأيام.

‏‎كما يتسم النصف الأول من فصل الربيع ببعض سمات فصل الشتاء.

ويوضح فهيم ملامح طقس الاسبوع الحالى:

‏‎1- متوقع أن يبدأ الأسبوع بطقس مائل للبرودة ليلاً دافئ نهاراً على كافة الانحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد .

‏‎2- بداية من الاحد 2 / 4 يحدث ارتفاع في درجات الحرارة بقيم ما بين 5 – 8 ° درجات مئوية ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي ( مائل للبرودة ليلاً – مائل للحرارة نهاراً) على كافة الانحاء .

‏‎3- تنعدم فرص تساقط الأمطار

‏‎4- تظهر الشبورة المائية صباحاً ( ما بين خفيفة الى متوسطة ) على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء ..

‏‎5- تنشط الرياح في صورة هبات متقطعة وعلى مناطق متفرقة ( لذلك يلزم ان يكون ري القمح – المتأخر – بحساب ومتابعة لجدول التوقيتات الآمنة للري)

‏‎ أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية

‏‎1- القمح المتأخر ( المنزرع في ديسمبر ) يلزم لاجراء الري اختيار توقيتات هدوء الرياح مع إضافة البوتاسيوم (هام) في آخر ريتين .

‏‎2- يمكن البدء في زراعة عروة المحاصيل الصيفية البدرية ( الذرة – فول الصويا – عباد الشمس -السمسم – الفول السوداني – القطن ..) وكذلك الشتل الربيعي للخضر الصيفية واشجار الفاكهة .

‏‎3- اجراء كل العمليات المؤجلة للفاكهة ( الري باعتدال – التسميد (عالي الفسفور أساسي) – الرش ( أساسي الكالسيوم/ بورون)

‏‎4- البدء في معالجة تأثير الفترات الباردة على محاصيل الخضر ( الانفاق والمكشوف) باتباع خطوات علاج "التنفيل" كما تم ذكره سابقاً .

‏‎5- تكثيف إضافة البوتاسيوم لمحاصيل الحبوب العطرية رشاً ( كمون – يانسون – شمر – كراوية – كسبرة ... ) والمحاصيل الأرضية تسميداً ( بطاطس – بنجر – بصل – ثوم).